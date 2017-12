Ciaspolada 2018 torna sul percorso tradizionale

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Dopo cinque anni, l'edizione 2018 della Ciaspolada, in programma il 6 gennaio, potrà essere disputata sul percorso tradizionale in alta val di Non che si snoda da Romeno a Fondo. Ciò grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni.

Lo rendono noto gli organizzatori ricordando che era dal 2013, quando la gara assegnò anche i titoli mondiali di corsa con le racchette da neve, che gli atleti non si sfidavano sul tracciato lungo 7,8 chilometri, che tocca anche i paesi di Cavareno e Sarnonico. In seguito, in mancanza di neve, la competizione fu portata per due volte al Passo della Mendola, poi nel circuito 'cittadino' di Fondo ed infine nella zona dei Pradiei.

La 45/a edizione sarà dedicata al corpo degli alpini e farà da prologo all'Adunata nazionale di Trento. Ci sarà una classifica speciale dedicata ai concorrenti delle sezioni Ana di tutta Italia, inoltre gli iscritti indosseranno un pettorale sul quale campeggerà il logo dell'Adunata.