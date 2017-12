ANSA-FOCUS/ Sci: l'Italia che vince pensa solo alle Olimpiadi

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 30 DIC - Lo sanno tutti che non sono piu' i tempi di Gustav Thoeni e Piero Gros, men che meno quelli di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Quelli erano tempi d'oro nel vero senso della parola, in cui l'Italia dello sci alpino metteva paura a tutti e quando si avvicinavano le Olimpiadi si cominciava già a festeggiare avendo la ragionevole certezza che qualche medaglia di metallo prezioso sarebbe saltata fuori. Ma non e' detto che l'Italia non torni a sorridere ed a festeggiare anche per le prossime Olimpiadi coreane di febbraio: le premesse positive ci sono infatti tutte e sono pure abbastanza numerose. Le freschissime vittorie di Dominik Paris e Federica Brignone sono lì a dimostrarlo ed a mostrare anche uno stato di forma che sta crescendo proprio con l' avvicinarsi della scadenza olimpiaca. In ballo per la legittima ambizione di medaglie ci sono soprattutto il gigante donne e tutte le disclpline veloci.

Il gigante donne - quello maschile e' in una fase non positiva - vede oltre a Federica anche Manuela Moelgg (tre podi in tre gare), Sofia Goggia e Marta Bassino come quartetto che puo legittimamente puntare al podio. Nello slalom donne è invece ormai da anni crisi nera e dunque discorso chiuso mentre in quello uomini qualche sorpresa la possono sempre dare Manfred Moelgg e Stefano Gross. Poi ci sono anche tutte tutte le discipline veloci, discesa e superG uomini e donne, dove l'Italia schiera una squadra di primissimo livello.

Tra i maschi il terzetto dei jet sudtirolesi con Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer e' ammirato ovunque. Con in più Innerhofer, come si e' visto in passato anche a Sochi, che sa dare il meglio di se' proprio nel grande evento olimpico.

Tra le donne si deve invece puntare soprattutto su Sofia Goggia e la ragione sta tutta in una magica parola: Jeongseong. Si tratta della localita' dove ci sono le piste di gara alle Olimpiadi e proprio qui Sofia l''anno scorso - nelle prove di test preolimpico inserite nel circuito di coppa del mondo - ha vinto sia in discesa che in supergigante lasciandosi alle spalle supercampionesse come Lindsey Vonn. Insomma Jeongseong e' una parola magica per Sofia come lo e' pure per Innerhofer che in questa localita' e' stato secondo in superG . E per un atleta non c'e' di meglio che gareggiare su una pista che piace e dove e' gia' salito sul podio. (ANSA).