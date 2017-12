(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Traffico in aumento lungo l'Autostrada del Brennero per l'arrivo dei turisti di Capodanno.

Da questa mattina, in direzione nord, il traffico è rallentato con code fra i caselli di Verona nord e Trento sud.

Più a sud, code sono segnalate fra i caselli di Mantova, sempre in carreggiata nord, a causa di un incidente, e tra Carpi e l'allacciamento con l'A1, in carreggiata sud.

In mattinata neve tra il confine del Brennero e Bressanone.