Sci: Italia e Usa si allenano a Passo S.Pellegrino

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - Due nazionali dello sci alpino, Italia e Stati Uniti, hanno scelto il Passo San Pellegrino per allenarsi in vista dei prossimi impegni e della trasferta coreana per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. Dal 3 al 6 gennaio la pista 'La Volata' sarà infatti il banco di prova degli azzurri della velocità maschile e femminile e di alcune discesiste americane, tra cui Giulia Mancuso.

La nazionale italiana sarà rappresentata da Elena e Nadia Fanchini, Johanna Schnarf, Verena Stuffer, Christof Innerhofer, Peter Fill e Dominik Paris, che al termine di ogni giornata di allenamento, verso le ore 11, saranno a disposizione dei fan e degli appassionati dello sci per foto e autografi vicino al piazzale della funivia Col Margherita.