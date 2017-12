Sci, combinata Bormio, in testa Paris

(ANSA) - Bormio (Sondrio), 29 dic - Dopo la vittoria di ieri in discesa, l'azzurro Dominik Paris in 1.48.71 e' al comando anche dopo la prova di discesa della combinata di cdm di Bormio.

Secondo tempo - in una gara con sole e condizioni perfette - per l'austriaco Matthias Mayer e terzo per l'altro azzurro Peter Fill in 1.49.21. Per l'Italia, dopo la prova dei migliori trenta, ci sono poi Christof Innerhofer 10/o in 1.49.93 e Luca De Aliprandini al momento 24/o in 1.51.43.

Tutto sarà cosi' deciso dalla prova di slalom speciale che inizierà alle ore 15.

Paris in cdm è già salito sul podio in combinata, 2/o a Chamonix alle spalle del francese Alexis Pinturault il 19 febbraio dello scorso anno. ''Ho dovuto dare un po' di distacco agli slalomisti perche' in slalom non sono cosi' in forma. Queste due giornate di discesa - ha detto Paris dopo la sua prova - mi danno molta fiducia. La velocità c'è e la gamba pure. Vediamo cosa succede questo pomeriggio nello slalom''.