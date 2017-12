Orso e lupo, piano gestione locale

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - "Stiamo lavorando su tre livelli per giungere ad una soluzione che possa garantire la convivenza con lupi e orsi nell'arco nelle Alpi". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ricordando i colloqui dello scorso ottobre a Bruxelles.

In quell'occasione era emerso che la Convenzione di Berna, che garantisce la tutela massima alle specie animali a rischio di estinzione, consente agli Stati membri di avere margini di manovra per gestire al meglio gli eventuali problemi di convivenza con l'uomo.

"L'Italia - ha detto Kompatscher - sino ad ora non ha utilizzato questa opportunità per motivi sostanzialmente politici". Per "arrivare ad elaborare un piano di management dei grandi predatori presenti sul nostro territorio", ha spiegato Kompatscher, a Bruxelles si chiede una revisione dei livelli di tutela, e a Roma "di consentire l'elaborazione dei piani di management dei grandi predatori o in alternativa di delegare le competenze in materia alla Provincia".