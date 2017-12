Incendio in appartamento a Trento, anziana salvata

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - Attimi di apprensione all'alba di oggi per un incendio divampato in un appartamento a Mattarello di Trento. L'anziana donna che vi abitava, rifugiatasi sul balcone, è stata salvata dai vigili del fuoco e soccorsa dai sanitari del '118'. A scopo precauzionale la donna è stata trasportata a Bolzano per le cure nella camera iperbarica.