Urbanistica, ruolo centrale dei comuni

(ANSA)-BOLZANO, 28 DIC Consentire uno sviluppo socio-economico sostenibile del territorio altoatesino, proteggendo in modo durevole ed efficace il suo paesaggio naturale e culturale, riducendo il consumo di suolo ed evitando la dispersione edilizia: è l'obiettivo del disegno di legge su territorio e paesaggio approvato dalla giunta provinciale di Bolzano.

"Nell'impostazione dello sviluppo urbanistico il ddl attribuisce un ruolo più attivo e di pianificazione ai comuni grazie a nuovi strumenti, dando priorità all'esistente rispetto al nuovo", ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Richard Theiner. All'interno delle aree insediabili, di competenza dei comuni, vigeranno l'utilizzo più efficiente e non dispersivo delle superfici, prediligendo la cubatura esistente rispetto a nuove aree. Il ddl, che sarà esaminato dal consiglio provinciale in primavera, contiene poi misure per garantire alloggi a prezzi accessibili. Poiché sarà possibile edificare solo nell'area insediabile, i costi di urbanizzazione e infrastrutturazione caleranno.