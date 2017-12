Turismo: 27 milioni per la promozione del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Per la promozione del Trentino nel 2018 su mezzi digitali e canali tradizionali la Provincia autonoma di Trento spenderà oltre 27 milioni di euro.

La Giunta ha infatti approvato il piano triennale di Trentino Sviluppo, società di sistema della Provincia, relativo all'attività di marketing turistico e territoriale. È la prima volta che viene approvato un piano triennale, così come previsto dalla nuova convenzione firmata a marzo fra Provincia e Trentino Sviluppo, anche se il provvedimento autorizza la spesa solo per la prima annualità 2018, pari a 27.413.000 euro.

"L'autorizzazione di spesa per gli anni 2019 e 2020 potrà essere effettuata non appena sarà disponibile il bilancio provinciale 2018-2020", spiega l'assessore provinciale al turismo, Michele Dallapiccola.