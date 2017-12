Sci: slalom Lienz, in testa Shiffrin e Costazza 7/a

(ANSA) - Lienz (Austria), 28 dic - Con il tempo di 51.03 ed un netto vantaggio sulle avversarie, la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Lienz.

Seguono la svedese Frida Hansdotter in 52.17 e la svizzera Wendy Holdener in 52.31.

Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta atlete, la migliore e' la trentina Chiara Costazza 7/a in 52.85 sulla pista dove dieci anni fa ottenne il suo unico successo in cdm. Poi ci sono la valtellinese Irene Curtoni al momento 15/a in 53.57 e l'altoatesina Manuela Moelgg 18/a in 53.74.

Seconda manche alle ore 13.30.