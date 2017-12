In Trentino fino a 80 cm di neve

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Le abbondanti nevicate delle ultime ore in Trentino hanno portato il manto nevoso in quota fino a 80 cm. Riguardo alla viabilità la situazione questa mattina risulta sotto controllo. Tutte le strade sono pulite e transitabili, ad eccezione dei passi dolomitici Pordoi, Sella, Fedaia e Rolle.

Qualche problema permane nei pressi di Madonna di Campiglio per alcuni tratti ancora innevati. Le località sciistiche, già molto affollate, attendono ora ulteriori arrivi di turisti prima di Capodanno per quella che si prefigura come una stagione record.