Forestali trentini,1.300 accertamenti e 300 notizie di reato

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Nel 2017 il Corpo forestale del Trentino ha rilevato circa 300 notizie di reato e ha effettuato 1.300 accertamenti amministrativi, dati che sono in linea con quelli dello scorso anno. I dati sono stati resi noti dal comandante del Corpo, Romano Masè, nel corso dello scambio di auguri con il presidente della Giunta trentina Ugo Rossi e l'assessore Michele Dallapiccola.

"Siete guardiani del nostro straordinario territorio e, anche per questo, attori fondamentali e visibili dell'autonomia"". ha detto Rossi.

"Quest'anno - ha detto Masé - abbiamo ricordato la ricorrenza dei 50 anni dalla nascita del Piano urbanistico provinciale, i 20 anni dalla costituzione formale del Corpo e i 10 dal varo della legge organica del settore. Tutto ciò ci invita a ricordare che i tempi del lavoro e della vita di tutti i giorni non sono quelli della natura e che quindi è necessario avere una visione di prospettiva".