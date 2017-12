Eurocup, Dolomiti Energia fra le Top 16

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Con la vittoria a Ulm contro il Ratiopharm per 94 a 84, la Dolomiti Energia Trentino ha superato la prima fase di Eurocup di basket. Le Top 16 cominceranno mercoledì prossimo.

Per espugnare la Ratiopharm Arena, dopo un primo quarto difficile (33 punti subiti) e poi una prestazione in crescendo, i trentini si sono affidati a tutto il talento dei propri principali riferimenti offensivi e hanno mandato nuovamente 5 giocatori in doppia cifra (19 punti di Shields, 17 di Sutton, 16 di Beto, 14 di Gutiérrez e 10 di Forray).

"Siamo felici di aver raggiunto le Top 16 qualificandoci dopo aver affrontato e superato un girone molto impegnativo", ha detto l'allenatore Maurizio Buscaglia.