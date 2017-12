Edilizia sanitaria, da Giunta trentina 14,5 milioni

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Approvato oggi dalla Giunta provinciale di Trento l'aggiornamento del Piano per l'edilizia sanitaria, con il quale si assegnano all'Apss 14.532.000 euro, di cui 6.532.000 per il 2017 e altri 8 milioni per il 2018.

Dieci in totale gli interventi che spaziano dall'adeguamento della terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Santa Chiara all'ampliamento del centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale di Arco, dalla realizzazione della sala operatoria per le emergenze ostetriche dell'ospedale di Cles alla nuova risonanza magnetica di Cavalese.

Con il medesimo provvedimento viene inoltre adeguata la programmazione del Nuovo polo ospedaliero del Trentino, anche alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, e viene programmato integralmente la realizzazione del nuovo ospedale di Cavalese.