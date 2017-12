Capodanno, meditazione a Monte Maria

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - Musica e brindisi in piazza la faranno da padroni in tutte le località altoatesine, di montagna e fondovalle, affollate in questi giorni di turisti. Chi preferisce prepararsi al nuovo anno in modo meno rumoroso e, perché no, un po' meditativo, può salire, alle ore 15, fino all'Abbazia benedettina di Monte Maria in Val Venosta per il concerto di fine anno nella chiesa abbaziale, accompagnato dalla lettura di testi di riflessione spirituale.

A Bolzano, l'Azienda di soggiorno propone di ingannare l'attesa della festa in Piazza del Tribunale con una visita del centro storico alla scoperta dei tesori artistici delle sue chiese. Merano, che festeggerà anche quest'anno con musica e dj in diverse piazze della città (dalle ore 10.30) e senza fuochi d'artificio, inizierà il nuovo anno all'insegna della musica classica con un concerto, al Kurhaus (ore 17.00), dell'Orchestra Haydn diretta da Erich Polz e con la soprano Romana Amerling.

Musiche di Johann, Josef e Eduard Strauss, Joseph Lanner, Robert Stolz.