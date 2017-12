Aumento capitale Sta, stanziato 68mln

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - La giunta provinciale ha approvato uno stanziamento di 67,6 milioni di euro per garantire l'aumento di capitale di Sta (Strutture trasporto Alto Adige), la società inhouse le cui quote sono al 100% di proprietà della Provincia.

Grazie all'aumento di capitale, Sta potrà investire ulteriori risorse nell'acquisto di 7 nuovi treni Flirt e nel potenziamento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri con destinazione Innsbruck e Lienz.

"Vogliamo rafforzare ulteriormente un sistema di trasporto pubblico sostenibile già all'avanguardia - sottolinea il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - in grado non solo di offrire ai passeggeri un servizio di qualità, ma anche di contribuire a far viaggiare a braccetto mobilità e tutela dell'ambiente. La ferrovia, in Alto Adige, sta vivendo una fase di grande crescita dal punto di vista della capacità e della qualità, e anche grazie a questi investimenti contiamo di spostare sempre di più il traffico da gomma a rotaia".