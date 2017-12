Andreatta, legge elettorale a gamba tesa su politica locale

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - "La legge elettorale entra a gamba tesa nel campo della politica locale, obbligandola a riposizionarsi". Lo ha detto il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, nell'incontro di fine anno con i giornalisti.

"Dobbiamo, insieme - ha aggiunto - cercare di recuperare una visione lunga, profonda, allargata dei fenomeni. Non dobbiamo stancarci di indagare e spiegare e cercare soluzioni che vadano incontro alle difficoltà reali delle persone: è l'unico modo per contrastare il rancore dilagante, il pessimismo, la ricerca di un capro espiatorio qualsiasi". "Occorre fare il fact checking, la verifica dei fatti, su noi stessi, prima ancora che sugli altri. Occorre approfondire, contestualizzare, conoscere non solo l'ultimo avvenimento, ma la storia della città. Dobbiamo essere anche meno provinciali, è un'esortazione che faccio a me stesso e ai miei colleghi, prima ancora che a voi giornalisti.

Oggi la dimensione locale è più che mai interdipendente da quella nazionale e internazionale".