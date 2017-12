Stocker,Ordine medici partner importante

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - "L'Ordine dei medici è il nostro partner più importante quando si tratta di ampliare e migliorare la collaborazione fra i medici di famiglia e gli specialisti negli ospedali per un'assistenza sanitaria adeguata". Lo ha detto l'assessore provinciale alla sanità, Martha Stocker, che ha incontrato la nuova presidente provinciale dell'Ordine dei medici, Monica Oberrauch.

L'obiettivo comune, hanno concordato Stocker e Oberrauch, deve essere quello di assicurare le prestazioni sanitarie alla persona per i prossimi anni e decenni e al contempo di uniformare le procedure nella cura del paziente a livello provinciale. La presidente dell'Ordine dei medici, che entrerà in carica dal primo gennaio, ha ribadito la disponibilità dei medici a fare anche il futuro la loro parte per potenziare il sistema sanitario altoatesino. Tra i temi centrali del suo triennio di presidenza ha citato il coinvolgimento nell'assistenza sanitaria pubblica e la nuova impostazione nella formazione dei medici specialisti.