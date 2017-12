Pari opportunità, online nuovo portale

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - È online, all'indirizzo www.provincia.bz.it/pari-opportunita, il nuovo portale web della Commissione provinciale pari opportunità che offre una panoramica su tutte le attività, le iniziative e le campagne della commissione.

Il portale "rafforza la rete delle donne in Alto Adige, contribuisce a dare visibilità a informazioni e progetti presenti sul territorio e li rende al tempo stesso più facilmente accessibili", commenta l'assessore provinciale all'informatica, Waltraud Deeg. Una delle novità è rappresentata dalla banca dati "AMinistra" che contiene i profili di tutte le donne che fanno parte della rete di esperte diplomate al corso di formazione per il ruolo di consigliere di amministrazione.

"AMinistra è una sorta di vetrina che consente a imprese, enti e organizzazioni di scegliere donne da inserire in quelle posizioni apicali che nel passato sono troppo spesso ad appannaggio dei soli uomini", spiega la presidente della commissione, Ulrike Oberhammer.