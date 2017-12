Maltempo: neve in Trentino, posti di controllo sulle strade

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Dal primo pomeriggio nevica copiosamente nella parte occidentale del Trentino a quote superiori a 500 metri circa e nella parte orientale a quote superiori ai 700-800 metri.

Al momento sono segnalati rallentamenti con circolazione a senso unico alternato, in particolare: sulla statale 43, tra Cles e Mostizzolo e nei pressi del cementificio "Tassullo", per autotreni fermi sulla carreggiata sprovvisti di catene; sulla statale 48 delle Dolomiti, tra Passo S. Lugano e Maso Cela, per incidenti. Su tutte le strade a quote superiori a 800 - 1.000 metri è richiesta attrezzatura invernale montata. In considerazione dell'intensificazione del traffico, sono stati attivati posti di controllo a Carisolo, lungo la ss 239, a Presson (Dimaro Folgarida), lungo la ss 42, a Maso Milano (Campodenno, ss 43), Siror (ss 50) e Mezzolombardo nord, (sp 64). (ANSA).