Maltempo: abbondanti nevicate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Dal primo pomeriggio nevica copiosamente nella parte occidentale del Trentino a quote superiori a 500 metri circa e nella parte orientale sopra i 700-800 metri.

Sulle strade di montagna, percorribili solo con attrezzatura invernale montata, sono segnalati rallentamenti con circolazione a senso unico alternato. In considerazione dell'intensificazione del traffico per l'arrivo dei vacanzieri nelle località sciistiche, sono stati attivati posti di controllo a Carisolo, Presson (Dimaro Folgarida), Maso Milano (Campodenno), Siror e Mezzolombardo nord. Nel fondovalle le strade principali sono transitabili, senza particolari difficoltà, dove peraltro il Servizio strade raccomanda di viaggiare con prudenza per fenomeni localizzati di pioggia gelata.

In Alto Adige nevica sull'Autostrada del Brennero, fra Vipiteno e il Brennero.