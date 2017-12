In Trentino pericolo valanghe 'marcato'

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Oggi, a causa delle presenza in quota di nuovi strati di neve fresca, il pericolo valanghe in tutto il Trentino è in rialzo fino a 'marcato (grado 3)'.

Lo dice il bollettino di Meteotrentino in cui si avverte che "distacchi spontanei saranno possibili da tutti i pendii più ripidi".