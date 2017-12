Impulsi 2023, riforme per l'economia

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - "La crescente digitalizzazione richiede adattamenti coraggiosi alle imprese, ma anche alla pubblica amministrazione. Per gestire in modo positivo questa trasformazione occorrono misure specifiche e riforme". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, presentando "Impulsi 2023", un documento di proposte e misure di riforma "per preparare l'economia altoatesina al futuro".

Il documento individua sei ambiti di intervento: rafforzare la competitività delle imprese; garantire la raggiungibilità dell'Alto Adige; preparare il mondo dell'istruzione al futuro; modernizzare la pubblica amministrazione; ampliare la cooperazione all'interno dell'Euregio; elaborare una strategia complessiva per i territori rurali.

"Spetta ora alla politica locale affrontare le sfide future per le imprese, legate al progresso tecnologico e alla digitalizzazione, ed elaborare le riforme necessarie", conclude la Camera di commercio.