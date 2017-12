A Obereggen il meglio dello snowboard

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Lo snowboard italiano e internazionale farà tappa ad Obereggen, cuore del comprensorio altoatesino del Latemar (con Pampeago e Predazzo). Grande apertura domenica 28 gennaio col "King of Obereggen", evento che decreterà il re e la regina dello snowpark altoatesino. Domenica 4 febbraio si terrà la Triveneto Cup, organizzata dallo Ski Team Fassa in collaborazione con la Obereggen Spa, valevole per la Coppa Italia di snowboard. Sabato 3 marzo il Nitro4Kids organizzato da Nitro Italia anticiperà il "Citroen Unconventional Contest", in programma il giorno dopo e organizzato in collaborazione con Citroen Italia. Sabato 17 marzo largo alla Rookie Tour Italy della Federazione Snowboard Italia: nello snowpark di Obereggen si svolgerà la terza tappa della manifestazione nazionale, i cui vincitori parteciperanno alle World Rookie Finals 2018 a Kaprun in Austria (10-15/4). Domenica 18 marzo si chiude con l'Obereggen Snow Jam, valevole per il campionato Italiano della Federazione Snowboard Italia.