Sci nordico: 10 italiani per Tour de Sky

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sono dieci gli azzurri che prenderanno parte al Tour De Ski, il classico appuntamento dello sci di fondo a cavallo delle feste natalizie che si disputerà fra venerdì 29 dicembre e domenica 7 gennaio. Si tratta di Federico Pellegrino, Maico Rastelli, Francesco De Fabiano, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina, Lucia Scardoni, Greta Laurent, Elisa Brocard e Giulia Stuerz. Il programma prevede una parte a Lenzerheide con una sprint a tecnica libera sabato 30, seguita domenica da una 15 km maschile e una 10 km femminile a tecnica classica e lunedì 1 gennaio dalle pursuit (15 km per gli uomini e 10 km per le donne) in tecnica libera. Mercoledì trasferimento a Oberstdorf per una sprint a tecnica classica, mentre giovedì 4 toccherà ad una 15 km maschile e una 10 km femminile a tecnica libera. Sabato 6 e domenica 7 finale in Val di Fiemme con una 10 km femminile e una 15 chilometri maschile in tecnica classica, prima della consueta scalata del Cermis di 9 km in tecnica libera.