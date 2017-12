Sci: libera Bormio, Fill più veloce in prova, poi Innerhofer

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 26 DIC - Azzurri all'attacco nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di giovedi' sui 3.270 metri della massacrante pista Stelvio di Bormio. Il piu' veloce - in una prima prova anticipata ad oggi per le previsioni meteo avverse nelle prossime ore - e' stato l'azzurro Peter Fill in 1.57.06. Secondo tempo per l'altro azzurro Christof Innerhofer in 1.57.14 e terzo per l'austriaco Matthias Mayer in 1.57.24. Per l' Italia c'e' poi anche il quinto tempo di Dominik Paris in 1.57.58.

La gara valtellinese torna a Bormio dopo che negli ultimi anni la competizione si era disputata nella vicina Santa Caterina Valfurva. La Stelvio - molto difficile e spettacolare - e' sempre stata amato dagli italiani che vi hanno ottenuto ottimi risultati e che sono ancora alla ricerca del primo podio di questa stagione. Il programma prevede per giovedi' 28 la discesa e venerdi 29 una combinata. (ANSA).