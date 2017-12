Sci: a Lienz anticipato slalom donne

(ANSA) - LIENZ (AUSTRIA), 26 DIC - Cambio di programma a Lienz per le prossime gare di coppa del mondo femminile di sci alpino.

Per giovedi' prossimo e' infatti previsto del maltempo e per questo gli organizzatori hanno deciso di far slittare a venerdì lo slalom gigante in programma quel giorno, anticipando proprio a giovedi' la gara di slalom speciale.