Mostre: malati psichici e disabibili

(ANSA) - TRENTO, 26 DIC - "Schedati perseguitati sterminati: malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo", questo il titolo della mostra allestita alle Gallerie di Piedicastello di Trento.

Arricchita dalla sezione aggiuntiva "Malati, manicomi e psichiatri in Italia: dal ventennio fascista alla seconda guerra mondiale", la mostra presenta fotografie, disegni, documenti ufficiali e inediti esposti per la prima volta in Italia.

La mostra si occupa sia delle vittime che dei carnefici e indaga sul silenzio che ha coperto i crimini dal 1945 fino agli anni '80, quando alcuni sopravvissuti, familiari delle vittime e psichiatri iniziarono ad affrontare il passato. Attraverso storie di vita esemplari vengono restituiti i volti, i nomi e le biografie delle vittime, che finalmente emergono con quella individualità e umanità che le persecuzioni volevano cancellare.

La mostra - allestita precedentemente a Roma e a Bolzano, e che a Trento resterà aperta fino al 18 febbraio - è stata ideata da Frank Schneider.