Frana Vals, vacanza tranquilla abitanti

(ANSA) - BOLZANO, 26 DIC - Gli abitanti di un villaggio di montagna tirolese stanno trascorrendo un periodo di vacanze natalizie insolitamente tranquillo dopo che una frana ha interrotto l'accesso al paese. Circa 150 persone sono rimaste bloccate a casa a Vals, a circa 40 chilometri a sud di Innsbruck, vicino al Brennero, dopo che tonnellate di roccia e detriti sono franati dalla vicina montagna domenica, la vigilia di Natale. Anche se potrebbero non essere stati in grado di raggiungere amici e parenti per le feste, è improbabile che qualcuno nella valle stia soffrendo la fame. Il sindaco Klaus Ungerank ha infatti riferito che la gente aveva fatto scorta di generi alimentari prima di Natale. I bulldozer stavano lavorando per pulire una strada a senso alternato che dovrebbe essere aperta mercoledì.