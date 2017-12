Vescovo, doppia cittadinanza non divida

(ANSA) - BOLZANO, 25 DIC - "In questa festa di Natale chiedo come cittadino, cristiano e vescovo della diocesi che la discussione in merito alla doppia cittadinanza per i sudtirolesi non divida la nostra società, non apra antiche ferite e pregiudizi e crei un clima politico e umano avvelenato che speravamo di avere superato." Lo dice il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser che ha presieduto la Veglia di Natale nel Duomo di Bressanone e ha celebrato celebrato la Messa di Natale nel Duomo di Bolzano. In questa festa Muser desidera "parole aperte e sincere e non quelle che feriscono e distruggono i ponti". Concretamente il presule si è riferito ad una discussione politica attuale in Alto Adige, quella del passaporto austriaco. Monsignor Muser ha proseguito poi dicendo "che non si può ridurre il Natale a un bel ricordo, a qualche pio sentimento, o alla celebrazione di alcuni giorni di festa." "Cristo è la nostra pace", il motto del vescovo Karl Golser deceduto un anno fa, è l'augurio del vescovo Muser per la Diocesi.