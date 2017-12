Natale: Tisi, timore parola senza realtà

(ANSA) - TRENTO, 25 DIC - "C'è il pericolo concreto - sottolinea l'Arcivescovo Lauro Tisi nel solenne pontificale di Natale, in cattedrale a Trento - che esistano le parole e non la realtà. Il timore che la parola, da forza creatrice, si spenga e divenga suono sordo, vuoto, senz'anima, è forte. Possono fare questa fine anche gli auguri di Natale". "Questo Dio profondamente umano, che si fa carne nelle donne e negli uomini che sanno essere casa gli uni per gli altri, spesso - argomenta l'Arcivescovo - vorremmo relegarlo in cielo e impedirgli di frequentare l'umano, per poi scaricare su di lui le nostre responsabilità, chiamandolo a intervenire al bisogno, o imputandogli i mali del mondo. Fare Natale, invece, è accogliere l'Emmanuele, il Dio con noi. È sapere che abbiamo la possibilità di incidere nella storia, e farla diventare terreno di comunione. Egli - conclude - è la Parola che si è fatta carne, per trasformare la carne della nostra storia, in Parola di vita. A noi, accogliere o rifiutare".