Incidenti stradali: 19enne muore Pergine

(ANSA) - TRENTO, 25 DIC - Un giovane di 19 anni, Stefano Vadalà, di Nogarè, una frazione di Pergine Valsugana, è morto in un incidente stradale, avvenuto nel suo paesino nella vigilia di Natale. Il ragazzo, per cause ancora da chiarire, si è schiantato con la sua moto contro un palo ferendosi gravemente.

Inutili i soccorsi di Emergenza Trentino che sono arrivati sul posto tempestivamente. E' morto all'ospedale Santa Chiara di Trento poco dopo il suo ricovero.