Escursionista muore sul Monte Baldo

(ANSA) - VENEZIA, 25 DIC - Un giovane 31enne di Peschiera del Garda (Verona) è morto durante un'escursione sul Monte Baldo.

L'allarme è stato lanciato dal padre che aveva perso le tracce del figlio e non lo aveva più visto rientrare. Dopo la mezzanotte sono scattate le ricerche del Soccorso Alpino, con i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Alle tre una squadra di soccorritori ha ritrovato il corpo del ragazzo, che era scivolato lungo un canale, nelle vicinanze del Rifugio Telegrafo. Il giovane, che indossava l'attrezzatura adatta per le escursioni invernali in montagna, è morto sul colpo.