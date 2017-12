Migranti: Coisp-Siulp, tragedia Brennero annunciata

(ANSA) - BOLZANO, 24 DIC - "Al Brennero l'ennesima tragedia.

Un migrante folgorato sul tetto di un vagone merci. Un morto che purtroppo, dimostra che non esiste una strategia politica nella gestione dei flussi migratori, dove i primi e gli ultimi a vedere queste persone vive siamo noi poliziotti. Pochi, sempre e comunque, troppo pochi per potere qualcosa di più di quanto stiamo facendo". Lo dicono le segreterie provinciali dei sindacati di polizia Siulp e Coisp. "Ci si renderà conto questa volta che gli uffici di polizia del Brennero non sono l'ultimo sperduto posto di confine. Sono setti gli agenti alla Polfer ed una manciata di uomini al commissariato che da soli scoprono e gestiscono tragedie umane che si ripropongono, da anni, senza che sia nemmeno stato dato corso all'istituzione formale di un posto di polizia scientifica, ad un rinforzo degli organici che non servano a rispondere ad un'emergenza che esiste da anni", affermano i sindacati della polizia in una nota. "Una struttura come il Brennero - affermano - deve essere adeguata al compito a cui deve rispondere, ma soprattutto mancavano, mancano e mancheranno le scelte politiche. I controlli di polizia non possono evitare queste tragedie, così come i poliziotti austriaci e tedeschi che ci affiancano operando nel nostro territorio".

(ANSA).