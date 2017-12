Un milione dal Cipe a Case Museo Primiero

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Assegnato dal Cipe un milione di euro per la messa in rete delle Case Museo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

La somma è stata assegnata nell'ambito della riprogrammazione approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica delle risorse rese disponibili dalle economie di gara, al termine dell'espletamento degli interventi precedentemente programmati per i Poli museali di eccellenza.

Lo rende noto il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. "Continua l'impegno del governo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale", commenta il ministro.