Linea Brennero interrotta a Steinach

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Disagi in Austria sulla linea ferroviaria del Brennero a causa di un incidente che ha coinvolto un treno merci e che è avvenuto nella notte nel tunnel Stafflach. Non si registrano feriti.

La circolazione ferroviaria tra Steinach e Brennero rimarrà interrotta probabilmente ancora fino a domani, come spiegano le ferrovie austriache Öbb. I tecnici sono al lavoro per rimuovere il treno deragliato e ripristinare la linea. Bus sostitutivi garantiti da Steinach fino al Brennero sul lato austriaco.