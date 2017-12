Gdf Bolzano sequestra 400 gr. marijuana, un arresto

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Sequestrati su un treno regionale proveniente dal Brennero, all'altezza di Ponte Gardena, oltre 400 grammi di marijuana dai finanzieri del Gruppo di Bolzano.

Una persona è stata arrestata.

Le Fiamme Gialle atesine, con l'aiuto delle unità cinofile antidroga, hanno rinvenuto nella tracolla di un cittadino slovacco di 29 anni residente in Austria 350 grammi di marijuana. Poi dopo una perquisizione nel suo appartamento Bressanone hanno trovato altri 68 grammi. Il giovane è stato così tratto in arresto, processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione.