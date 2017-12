Biancofiore, passaporto? Sto con vescovo

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - "Doppio passaporto per i sudtirolesi? Io sto con il vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser secondo il quale la discussione è superflua e porterebbe solamente ad una divisione della società e ad aprire vecchie ferite. Sono anch'io dell'opinione che si rischierebbe di distruggere la buona convivenza tra i gruppi linguistici in Alto Adige. E io aggiungo che il doppio passaporto distruggerebbe l'autonomia fondata da Gruber e De Gasperi sui principi pacifici". Lo ha detto la parlamentare Michaela Biancofiore, durante il Brindisi di Natale di Forza Italia a Bolzano. In quest'occasione la coordinatrice regionale Fi ha presentato anche le nuove adesioni al partito come il consigliere comunale bolzanino Alberto Sigismondi, che di recente ha lasciato Fratelli d'Italia.