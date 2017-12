Sci: Hirscher vince anche slalom Campiglio, azzurri indietro

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTO), 22 DIC - Nonostante un grave errore, il campione austriaco Marcel Hirscher, in 1'39"79, ha vinto il classico slalom speciale sul difficilissimo Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio. Seguono lo svizzero Luca Aerni, in 1'39"83, poi, a un solo centesimo, il norvegese Henrik Kristoffersen (1'39"84). Due soli azzurri sul podio, ma anche questa volta non sul podio, nonostante il gran tifo e l'incitamento del festeggiatissimo Alberto Tomba che, su questa pista, ha vinto tre volte. L'altoatesino Manfred Moelgg ha chiuso 7/o in 1'40"24 e il trentino Stefano Gross 9/o in 1'40"34. Per Hirscher è il 49/o successo in Coppa del mondo - oltre a sei grandi coppe del mondo e quattro titoli mondiali - a ridosso del primato di Alberto Tomba con 50 successi. La Coppa del mondo uomini osserva ora un breve periodo di riposo natalizio, poi la lunga trasferta italiana continua in Lombardia, a Bormio, sui monti della Valtellina. Giovedì 28 dicembre torna la discesa sulla massacrante pista Stelvio e venerdì 29 ci sarà una combinata, ultime gare del 2017. (ANSA).