Cdm, ok norme su edilizia e notai

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Dopo lunghe trattative nelle commissioni paritetiche dei 6 e dei 12, il Consiglio dei ministri ha approvato due norme di attuazione dello statuto speciale dell'Alto Adige. La prima riguarda l'obbligo del bilinguismo per i notai e la seconda i cosiddetti standard urbanistici.

"Si tratta di due norme di attuazione che contribuiscono al rafforzamento dinamico della nostra autonomia. In questa legislatura sono state approvate 18 norme di attuazione, e seguiranno altre due. È un record assoluto e siamo pertanto molto soddisfatti", così Karl Zeller, capogruppo del gruppo per le Autonomie al senato e membro di entrambe le commissioni paritetiche.