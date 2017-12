Associazione metereologi italiani, nuova sede a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 22 DIC - L'Associazione dei meteorologi italiani trasferirà la sua sede dal Cnr di Roma al Polo Meccatronica di Rovereto.

Alla base della scelta, "la volontà di essere parte attiva nella costruzione di un ecosistema, come quello trentino, in cui le esigenze della ricerca si incontrino e dialoghino con quelle della scuola, della pubblica amministrazione e delle imprese". A partire da gennaio, Trentino Sviluppo, come già la Fondazione Edmund Mach e HIT - Hub Innovazione Trentino, e presto anche l'Università di Trento, diventerà infatti a tutti gli effetti membro di 'Kic Climate', la comunità scientifica per l'abolizione dei combustibili fossili promossa dall'Unione europea che conta oltre 180 partner pubblici e privati in tutto il continente e un budget di 85 milioni di euro all'anno da destinare a progetti di ricerca e trasferimento tecnologico sul clima presentati dai propri soci.