A Trento e Bolzano competenze su standard urbanistici

(ANSA) - TRENTO, 22 DIC - Via libera oggi dal Consiglio dei Ministri ad una nuova norma di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia del Trentino Alto Adige in materia di urbanistica.

La norma riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza riguardante "la definizione degli standard urbanistici", che comprende la determinazione dei limiti riguardanti voci come la densità edilizia, l'altezza, i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

"La norma, riconoscendoci formalmente la nostra competenza sugli standard urbanistici, non solo evita l'emergere di potenziali contenziosi in futuro, garantendo anche i Comuni ed in generale l'autonomia dei territori, ma è fondamentale per governare i processi di riqualificazione del patrimonio esistente e quelli riguardanti gli insediamenti produttivi e commerciali", sottolinea il vicepresidente della Provincia di Trento, Alessandro Olivi.