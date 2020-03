Cinta Senese, Dop estesa lardo suino

(ANSA) - SIENA, 23 MAR - Cambia il disciplinare della Dop Cinta Senese, il suino con la fascia bianca intorno al tronco allevato allo stato brado e semibrado in Toscana. La Commissione europea ha infatti esteso la denominazione, ottenuta nel 2012, dalla sola carne a tutte le porzioni commestibili della carcassa dell'animale. Una decisione secondo la quale anche il lardo, cioè la parte di grasso del suino, potrà fregiarsi del riconoscimento di origine. Una modifica migliorativa che renderà economicamente ancora più vantaggioso allevare Cinta Senese vista l'alta percentuale di lardo presente negli esemplari e le sue particolari caratteristiche.

"Il percorso per l'ottenimento di questa modifica - ha detto Daniele Baruffaldi, presidente del Consorzio di tutela della Cinta Senese - è stato lungo e delicato, ma grazie alla determinazione del consorzio e alla sinergia delle istituzioni è stato possibile arrivare a questo traguardo che apre nuove prospettive per la diffusione di questa eccellenza dell'agroalimentare italiano". Da ora in avanti dunque su tutti i tagli, compreso il lardo, destinati al consumatore finale potrà essere apposto il sigillo del consorzio con il codice numerico di tracciabilità.