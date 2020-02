Brunello 2019 a cinque stelle'olimpiche'

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 22 FEB - Le mani simbolo della tenacia, della forza del lavoro, cinque stelle al posto dei cerchi olimpici a sormontare il tricolore italiano e il logo stilizzato di Milano-Cortina. Sono il vino e lo sport i protagonisti della mattonella celebrativa dedicata alla vendemmia 2019 del Brunello di Montalcino, firmata quest'anno dal presidente del Coni, Giovanni Malagò e svelata questa mattina a Montalcino (Siena).

Il sogno olimpico, quello legato ai Giochi di Milano-Cortina, per un'annata da sogno, la 5 stelle della vendemmia del rosso toscano. "Sono un grande tifoso del vino italiano, sono un appassionato di bollicine e un grande amante del Brunello - ha detto Malago' dal palco del Teatro degli Astrusi -. Mi sono costruito una cantina in casa dove curo bottiglia per bottiglia.

Andremo alle Olimpiadi a Tokyo dove avremo in Casa Italia con tutte le sue eccellenze, compreso il Brunello, uno dei tanti motivi sui quali abbiamo costruito la vittoria per portare le Olimpiadi nel nostro Paese. Quando in un ristorante non trovo un vino italiano - ha concluso - ordino una birra perché su questo sono un patriota".