Sardine, in centinaia a Isola d'Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 30 NOV - Manifestazione della Sardine anche a Portoferraio (Livorno) in occasione della presenza all'Isola d'Elba del leader della Lega Matteo Salvini dove oggi inaugura una sede del Carroccio. Allo slogan 'L'Elba non si Lega', le Sardine, qualche centinaio, hanno organizzato un presidio in una piazza con musica e striscioni, a poche centinaia di metri dalla luogo dove sarà presente Salvini. Il segretario della Lega raggiungerà l'isola in elicottero che, ha spiegato il segretario elbano Marco Landi, è stato pagato "grazie al contributo dei sostenitori" del Carroccio.