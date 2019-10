Ricreato menù nozze Caterina De Medici

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Caterina de' Medici e la cucina francese, tra leggende e realtà: è il tema al centro di una serie di appuntamenti, culinari e non, in programma a Firenze dal 27 al 29 ottobre nell'ambito delle celebrazioni per il 500/o della nascita di Cosimo I e Caterina de' Medici. Le iniziative approfondiranno i legami gastronomici tra Italia e Francia e il mito della tavola che ruota attorno alla figura della giovane duchessina di Firenze, poi divenuta regina di Francia. Sarà anche ricreato il menù e l'atmosfera del banchetto di nozze di Caterina de' Medici andato in scena il 28 ottobre del 1533 in occasione del matrimonio a Marsiglia con Enrico di Valois, futuro re di Francia. Sarà possibile degustare i piatti delle nozze di Caterina, approfondire il cerimoniale, le musiche e le danze che animavano il banchetto. Interverranno Anna-Maria Evangelista, docente di storia della cucina e Annie Féolde, chef dell'Enoteca Pinchiorri. Il giorno dopo sarà la volta de 'La merenda di Caterina', dedicata ai più piccoli.