Torna in Toscana Calici di Stelle

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 30 LUG - Tutto pronto nelle cantine toscane per l'appuntamento dell'estate: dal 2 all'11 agosto torna Calici di stelle, l'evento promosso dal Movimento turismo del vino Toscana. Nelle aziende socie di Mtv di tutta la regione quest'anno in via eccezionale l'evento non si fermerà alla volta celeste, ma aprirà l'orizzonte verso la Luna che proprio nel 2019 vede celebrare il cinquantenario dalla posa del primo uomo sul suo suolo. "Esperienze 'stellari' legate al vino per questa edizione speciale - annuncia il presidente del Mtv Toscana, Violante Gardini -, gli appassionati avranno dieci giorni per scoprire le tante offerte delle nostre cantine in ogni territorio vinicolo della regione".

Sono decine le cantine socie del Movimento che, si spiega, promuoveranno eventi legati al tema dell'anno, il brindisi al chiaro di Luna. Dalle danze al ritmo della luna, ai corsi di osservazione delle stelle e della volta celeste, passando per brindisi al tramonto, cene in vigna e trekking nei vigneti al chiaro di luna. Per questa occasione ogni cantina ha scelto di valorizzare le proprie eccellenze vinicole puntando al legame con la volta celeste.

I territori del vino di tutta la Toscana sono rappresentati, dal Brunello di Montalcino ai vini di Bolgheri, dal Chianti Classico al Carmignano, poi ancora la Vernaccia di San Gimignano fino al Vino Nobile di Montepulciano: il programma di tutte le cantine disponibile sul sito www.mtvtoscana.com.(ANSA).