Torna Firenze Bio, 200 gli espositori

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Quasi 200 espositori da undici regioni per la seconda edizione di Firenze Bio, la mostra mercato dei prodotti biologici e biodinamici. Dopo il debutto dello scorso anno, la fiera torna alla Fortezza da Basso di Firenze dal 15 al 17 marzo con ingresso gratuito. I visitatori troveranno specialità alimentari e non solo, di piccoli e grandi produttori che dimostrano un'attenzione particolare alla qualità del cibo e alla sua salubrità. Nella tre giorni si potrà assaggiare e comprare i prodotti esposti, ma anche mangiare in un ristorante rigorosamente bio. Inoltre Firenze Bio propone convegni, degustazioni guidate, laboratori e cooking show. Tra questi, il workshop 'Le opportunità oltre il biologico: soluzioni verso l'agrifood del futuro' che venerdì 15 marzo metterà a confronto agricoltori, imprenditori e ricercatori del Cnr. Infine, la novità di quest'anno è l'arrivo all'interno della rassegna del 'Terra nuova festival', un'occasione per partecipare a incontri e convegni sulle tematiche affrontate dalla rivista Terra nuova. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha ricordato che sono oltre 5mila le aziende e il 25% della superficie agricola toscana dedicate a biologico e biodinamico.

"Inoltre a fare biologico sono soprattutto giovani e oltre il 40% sono donne, anche questi elementi ci devono far riflettere".

L'obiettivo, ha detto Remaschi, è "far diventare Firenze e la Toscana la regione del bio, è la sfida della Regione".(ANSA).