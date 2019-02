Brunello, Zanardi firma formella

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 16 FEB - Quattro stelle alla vendemmia 2018 del Brunello di Montalcino: questo il punteggio assegnato dagli esperti. Riguardo al livello quantitativo della produzione dovrebbe ritornare nelle medie storiche. E' quanto reso noto oggi in occasione di Benvenuto Brunello a Montalcino (Siena), nel corso del quale è stata anche presentata la formella celebrativa: a realizzarla quest'anno Alex Zanardi che l'ha poi collocata sul muro del Palazzo comunale.

"A tavola mi lascio guidare dagli esperti, ma amo il vino rosso con un certo corpo, come il Brunello di Montalcino, da apprezzare con lentezza", le parole del campione che nella sua formella restituisce un'atmosfera di meditazione e contemplazione del bello e del buono, con un arcobaleno che unisce idealmente i vigneti e il cielo illuminato da quattro stelle: per Zanardi rappresentano anche quattro massime, che segnano il contorno degli astri, in grado di riassumere la sua filosofia e il suo approccio alla vita, in cui "a stare fermi, non succede niente", perché la fortuna ci regala le migliori opportunità "quando incontra la nostra preparazione". Per questo, si legge nella formella di Zanardi, "è la curiosità che illumina la strada", e per questo occorre riempire l'esistenza "di grandi tentativi per fare le cose che amiamo al meglio delle nostre capacità".