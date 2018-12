Capodanno, festa in piazza in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Dal concerto al piazzale Michelangelo a Firenze alla festa in riva al mare, come a Livorno alla Terrazza Mascagni, per salutare il 2018 e festeggiare l'arrivo del nuovo anno, facendo a meno in molte città dei botti, vietati un po' dovunque così come gli spray urticanti e i contenitori in vetro, tutto al fine della sicurezza.

Nel capoluogo toscano - dove ztl e tramvia saranno non stop - si farà festa con Renga e Baby K al piazzale Michelangelo (raggiungibile con la navetta o a piedi, niente auto), con la musica classica in piazza della Signoria e l'Orchestra da Camera Fiorentina, il jazz in piazza del Carmine con Music Pool, il circo all'Anconella con Aria Network culturale. Novità di quest'anno la Manifattura Tabacchi che ospiterà una notte elettronica al femminile e fuochi d'artificio. A Scandicci poi festa al ritmo della musica anni '70 in piazza della Resistenza.

Ci saranno invece Bobo Rondelli e Ivan Cattaneo, tra gli altri, ad esibirsi alla Terrazza Mascagni a Livorno, per festeggiare il Capodanno.

Prato accoglierà in piazza San Francesco la rock band dei Ministri mentre per gli appassionati della musica classica appuntamento al Teatro Politeama: la Camerata strumentale Città di Prato ospiterà una nuova riscrittura di Pierino e il lupo, affidata all'estro di Marco Malvaldi.

Pistoia accoglierà il nuovo anno con musica e giochi di luce: i festeggiamenti avranno inizio in piazza del Duomo alle 22.30, con i Dennis & the Jets. Lo scoccare della mezzanotte sarà poi accompagnato da uno spettacolo di videomapping e musica.

Sarà invece Alex Britti il protagonista a Siena in piazza del Campo.

Capodanno con Emanuela Aureli e gli Adika Pongo in piazza Garibaldi a Pisa dove il 2019 sarà salutato anche con i tradizionali fuochi d'artificio.

Per il conto alla rovescia per il nuovo anno festa in piazza anche a Marina di Carrara (Massa Carrara) - sul palco si alterneranno Alteria e Dj Jad - e a Marina di Massa in piazza Betti e lo spettacolo pirotecnico dal pontile. Veglione di Capodanno in piazza San Martino a Lucca, con un doppio brindisi, alla mezzanotte italiana e alla 'Mezzanotte di Lucca' che cade dopo 18 minuti e un secondo. In Versilia poi festa a Viareggio in piazza Mazzini, a Pietrasanta in piazza Duomo, a Lido di Camaiore al pontile e a Forte dei Marmi in piazza del Fortino.

Grosseto festeggerà in piazza Dante con, fra gli altri,il comico Sergio Sgrilli mentre a Porto Santo Stefano, all'Argentario, si aspetterà il 2019 con la musica gitana dei Gipsy Gold.

Ad Arezzo la grande festa sarà in piazza Sant'Agostino; fra gli ospiti Pau dei Negrita.

(ANSA).